Sanremo 2026: nomi attesi e ritorni da non perdere

Le preparazioni per il Festival di Sanremo 2026 sono già in corso, con il direttore artistico Carlo Conti al lavoro per selezionare i brani e gli artisti che parteciperanno. Con l’avvicinarsi della fine di novembre, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale della lista dei partecipanti, che vedrà sia grandi nomi che giovani talenti. Tra i cantautori, si prevede una presenza significativa e diverse novità.

Per quanto riguarda i ritorni, si ipotizza la partecipazione di Blanco, Ermal Meta e Diodato. Tra i nuovi artisti emergenti ci sono La Niña e Emma Nolde, con la possibilità del debutto di Tommaso Paradiso, anche se l’artista ha dichiarato che non è una priorità per lui. Il panorama femminile include attese da parte di Dolcenera e Malika Ayane, entrambe con storie di successo nel Festival. Dolcenera è nota per il suo brano ‘Ora o mai più’ e Malika ha mescolato pop con sonorità jazz. Inoltre, potrebbero presentarsi anche Arisa ed Emma, con quest’ultima che potrebbe esibirsi con un brano di Olly.

Tra i giovani artisti, Sangiovanni è un nome certo mentre Alfa e Settembre si distaccano per la loro popolarità. Luk3, proveniente da ‘Amici’, è un altro artista di cui si parla.

In ambito partenopeo, potrebbe partecipare Sal Da Vinci, mentre c’è incertezza su Tiziano Ferro, il quale non avrebbe intenzione di gareggiare. Madame, invece, sembra desiderosa di tornare sul palcoscenico sanremese. Tra le novità, si parla di Tommy Cash e, per quanto riguarda la categoria evergreen, nomi come Edoardo Bennato e Ivana Spagna potrebbero completare la lista di artisti del Festival.