12.5 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Gossip

Sanremo 2026: i cantanti in gara

Da stranotizie
Sanremo 2026: i cantanti in gara

L’attesa è finita, Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2026. L’elenco è stato reso noto, come da promessa, alle 13.30, nell’edizione del Tg1 di domenica 30 novembre. Il conduttore toscano aveva intenzione di rivelare i musicisti una settimana fa, ma ha rimandato di sette giorni in segno di rispetto a Ornella Vanoni, morta lungo la serata di venerdì 21 novembre.

Prima di annunciare la lista, ha fatto sapere di aver scartato 270 brani,while 30 invece quelli ammessi nella competizione. Ci sono grandi ritorni, come quelli di Ar

Articolo precedente
Alluvioni in Indonesia, 400 morti
Articolo successivo
Jahoda arriva in Genshin Impact
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.