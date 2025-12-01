8.3 C
Da stranotizie
Sanremo 2026: I 30 Big in gara

Il Festival di Sanremo 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio con 30 partecipanti scelti tra 200 proposte. Carlo Conti ha annunciato i Big in gara che saliranno sul palco dell’Ariston, tra cui Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci e Ditonellapiaga.

I nomi annunciati includono anche Fedez in coppia con Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro e Sal Da Vinci. Inoltre, saranno presenti Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti e Maria Antonietta & Colombre.

Altri artisti in gara saranno Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7seven, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo, che ritorna in gara dopo dieci partecipazioni al festival.

Tuttavia, l’annuncio del cast ufficiale del Festival di Sanremo ha scatenato critiche e delusioni per quanti non sono stati selezionati, con alcune voci che sostengono che la selezione sia sbilanciata verso autori già affermati e penalizzi i nuovi talenti. Tra gli esclusi ci sono artisti storici come Amedeo Minghi e il duo Jalisse, vincitore della manifestazione nel 1997.

Alcuni emergenti o artisti di generi contemporanei parlano di una selezione che privilegia un certo estetismo mediatico o “pop-commerciale”, scoraggiando chi puntava su proposte più innovative o fuori dagli schemi. Inoltre, si solleva la domanda se il Festival stia davvero rappresentando il meglio della scena musicale italiana o se finisca per privilegiare visibilità, etichette influenti e certe logiche di mercato.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

