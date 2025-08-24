Sanremo 2026: al via le voci di Tiziano Ferro e Madame

Dopo la recente scomparsa di Pippo Baudo, il Festival della canzone italiana si prepara per l’edizione del 2026, fissata dal 24 al 28 febbraio, nuovamente sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. L’attesa è alta, alimentata dalle prime indiscrezioni sui partecipanti.

Tra le notizie più attese c’è il possibile debutto in gara di Tiziano Ferro. Sebbene abbia già calcato il palco dell’Ariston come super ospite, questa potrebbe essere la sua prima volta in competizione con un brano inedito, in duetto con Madame. Questa collaborazione e il nuovo contratto con l’etichetta Sugar di Caterina Caselli aprono nuove opportunità in vista della celebrazione dei suoi 25 anni di carriera.

Tra gli altri nomi attesi ci sono Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2024, pronta a tornare dopo un difficile periodo personale, e Sangiovanni, che spera di riemergere dopo una pausa dalla scena. Clamoroso il debutto di Tommaso Paradiso, mentre Caparezza torna dopo quasi trent’anni dalla sua prima esibizione. Gli Zero Assoluto sembrano cavalcare la nostalgia, mentre Blanco punta a riconciliarsi con il pubblico dopo le polemiche del 2023.

Sul fronte femminile, si fanno avanti La Niña, Sarah Toscano, Levante, Mara Sattei e Myss Keta. Inoltre, leggende come Patty Pravo e Bobby Solo potrebbero rientrare in gara per un nuovo capitolo delle loro carriere.

Carlo Conti mantiene riserbo sul cast mentre il dialogo tra Rai e il Comune di Sanremo continua riguardo ai dettagli logistici. Con Sanremo Giovani previsto più tardi del solito, si annuncia un’edizione ricca di emozioni e sorprese. Il Festival promette di essere uno degli eventi più attesi degli ultimi anni, con grandi artisti e novità sul palco.