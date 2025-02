SANREMO 2025 – WILLIE PEYOTE: Riflessioni su una società in trasformazione

Willie Peyote parteciperà per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano “Grazie ma no Grazie”. Torna dopo quattro anni dalla sua prima partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, che gli ha valso il Premio della Critica Mia Martini, un disco di Platino e il sesto posto in classifica tra 26 artisti. In un’intervista, Willie ha descritto “Grazie ma no grazie” come una fotografia della società attuale, caratterizzata da ironiche critiche alle dinamiche che ci circondano. Durante la serata delle cover, duetterà con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga sul brano “Un tempo piccolo” di Califano.

In concomitanza con il festival, il 14 febbraio verrà pubblicato il suo nuovo album “SULLA RIVA DEL FIUME”, che conterrà 12 tracce, inclusa la canzone in gara “Grazie ma no grazie”. Questo progetto raccoglie anche la prima parte dell’album “Sulla riva del fiume”, pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile, e include quattro inediti. La tracklist dell’album comprende i seguenti brani:

– Grazie ma no grazie

– Cosa te ne fai

– Sulla riva del fiume

– Giorgia nel Paese che si meraviglia

– Buon Auspicio

– Piani

– Narciso

– Chissà (feat. Ditonellapiaga)

– Cowboy

– L’ultima lacrima

– Polvere

– La legge di Murphy

Per ulteriori aggiornamenti e contenuti, Willie Peyote è attivo sui social media, in particolare su Instagram.