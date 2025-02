SANREMO 2025 – WILLIE PEYOTE: Ironia e Riflessione nella Musica e nella Comunità

Willie Peyote parteciperà per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano “Grazie ma no grazie”. Dopo la sua prima partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, che gli ha portato premi significativi e un’ottima posizione in classifica, Willie esprime entusiasmo per questa nuova esperienza. Descrive il Festival come un mix di emozioni che, nonostante la stanchezza, vuole vivere pienamente. È colpito dall’atmosfera unica ed energica e dalla possibilità di condividere il palco con artisti che ammira.

Peyote affronta il confronto con altri artisti con grande rispetto, notando un fermento creativo in questa edizione. La sua musica, caratterizzata da ironia e riflessione, è per lui un modo per affrontare la realtà senza risultare pesante. Riguardo alla sua onestà nel trattare temi sociali, non si considera coraggioso, ma piuttosto sincero e diretto. Non si riconosce completamente nelle etichette di “cantautore politico”, poiché scrive di esperienze personali.

Willie osserva un appiattimento nei contenuti musicali contemporanei e critica la mancanza di coesione sociale nell’era digitale. Per la sua partecipazione a Sanremo, spera di divertirsi e condividere la sua musica in modo autentico. In futuro, intende continuare a sperimentare con la sua musica e ha in programma di pubblicare un nuovo album, “SULLA RIVA DEL FIUME”, il 14 febbraio, inclusivo di 12 tracce, tra cui l’inedito in gara.