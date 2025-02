Sanremo 2025, Willie Peyote canta al Festival con le scarpe del Torino

Willie Peyote porta il suo amore per il Torino al Festival di Sanremo. Durante la serata inaugurale, il cantautore, noto tifoso granata, ha celebrato la sua squadra indossando un paio di mocassini bianchi e neri con il logo del Toro in bella vista. Questo dettaglio è stato inizialmente trascurato, ma ha presto attirato l’attenzione sui social, ricevendo il plauso dei fan e della società granata. Il Torino ha pubblicato sui propri canali social una foto dei mocassini, commentando ironicamente: “Direi che sappiamo per chi tifare a Sanremo 2025”.

Willie Peyote ha sfoggiato un total look firmato Edithmarcel, che rispecchia la sua essenzialità stilistica. Attualmente, è in gara a Sanremo con il brano “Grazie ma no grazie”. Non è la prima volta che il cantante esprime il suo tifo per il Torino; nel 2014 aveva dedicato una canzone all’ex capitano Kamil Glik, lodandone l’approccio combattivo in campo.

I mocassini del Torino indossati da Peyote non sono solo un gesto di tifo, ma un vero e proprio omaggio a una squadra che ha un significato speciale per lui. L’evento ha dimostrato quanto la musica e lo sport possano intrecciarsi, creando momenti di celebrazione collettiva tra i tifosi. Con il suo stile unico e il suo orgoglio granata, Willie Peyote riesce a mescolare la sua passione con la sua arte, attirando l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per il suo fiel de tifoseria.