SANREMO 2025: Voti e Commenti sulla Prima Serata

Si è aperta la 75ª edizione del Festival di Sanremo al Teatro Ariston, condotta da Carlo Conti con Antonella Clerici e Gerry Scotti. Sono 29 gli artisti in gara nella categoria Campioni, pronti a presentare i loro brani inediti. Jovanotti è il super ospite della serata, che esordisce con il contributo dei Rockin’1000. La sua esibizione include brani come “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, e il nuovo singolo “Un mondo a parte”, cantato con Dardust. Si esibiranno anche Noa e Mira Awad, che canteranno “Imagine” con traduzioni grafiche in ebraico e arabo. Da Piazza Colombo si esibisce RAF.

Le pagelle delle esibizioni iniziali sono varie: Rose Villain ottiene un 6 con “Fuorilegge”, mentre Willie Peyote sorprende con un pezzo contro il flusso delle love songs, anche lui con voto 6. Giorgia conquista un 8 con “La cura per me”, un brano intimo. Achille Lauro stupisce con “Incoscienti giovani” e guadagna un 8. Marcella Bella con “Pelle diamante” riceve solo un 5, mentre Simone Cristicchi emoziona con “Quando sarai piccola” meritando un 8.

Coma_Cose con “Cuoricini” si rivelano un tormentone (7), mentre Irama delude con “Lentamente” (6). Noemi impressiona con “Se ti innamori muori” (8) e Rkomi è giudicato più per il ritmo che per il testo (5). Francesco Gabbani si distingue con “Viva la vita” (7), mentre Gaia potrebbe essere uno dei pezzi radiofonici di successo con “Chiamo io chiami tu” (6). La serata si conclude con l’ordine di esibizione di altri artisti, promettendo un grande show.