SANREMO 2025: Voti e Commenti della Seconda Serata

La seconda serata del Festival di Sanremo presenta le semifinali delle Nuove Proposte, dove si sfideranno Alex Wyse contro Vale LP e Lil Jolie, e Maria Tomba contro Settembre. Il sistema di votazione prevede tre canali: Sala Stampa, TV e Web (33%), Giuria Radio (33%) e Televoto (34%). Per votare, gli spettatori possono chiamare l’894.001 da rete fissa o inviare un SMS al 475.475.1, esprimendo fino a 3 voti al costo di 51 centesimi per voto, solo se validi. La votazione è riservata ai maggiorenni, e il regolamento completo è disponibile su www.sanremo.rai.it.

La scaletta degli 15 Big in gara include artisti come Rocco Hunt con “Mille volte ancora”, Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, e altri come Fedez, Giorgia e Achille Lauro.

Tra gli ospiti, il super ospite della serata è Damiano David dei Maneskin, che rende omaggio a Lucio Dalla e presenta il suo nuovo singolo “Born with a broken heart”. Altri ospiti comprendono la pattinatrice Carolina Kostner e gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction su Peppino Di Capri. Inoltre, ci sarà il cast di “Belcanto”, con Vittoria Puccini e Giacomo Giorgio, e il cast della commedia “Follemente”, con Edoardo Leo e molti altri. Sul Suzuki Stage si esibirà Big Mama, contribuendo così a una serata ricca di musica e spettacolo.