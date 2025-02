SANREMO 2025: valutazioni e impressioni dalla terza serata

La 75esima edizione del Festival di Sanremo continua con una serata ricca di esibizioni. Si apre con Edoardo Bennato che canta “Sono solo canzonette”, seguito dai 14 artisti in gara nella categoria Campioni. Carlo Conti co-condurrà con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Le performance degli artisti sono accompagnate da commenti sul loro valore. Tony Effe con “Damme ‘na mano” riceve un “sì” per il coraggio di cambiare, mentre i Modà con “Non ti dimentico” sono lodati per la tenerezza di Kekko, ma c’è scetticismo sulla credibilità del racconto. I Coma_Cose ottengono un consenso per il loro tormentone “Cuoricini”, ma critiche sul trucco.

Olly e Noemi vengono apprezzati per la sincerità dei loro brani, nonostante alcune riserve. Shablo e la sua crew portano una ventata di urban, ma si perdono nell’affollamento. Joan Thiele e Massimo Ranieri emergono come artisti di spicco, con Ranieri che riporta un bel canto.

Sarah Toscano con “Amarcord” dimostra una crescita, mentre Brunori Sas attira attenzione grazie alla sua autenticità. Clara viene apprezzata per il suo ritmo, nonostante i dubbi sul suo canto.

Il televoto sarà aperto, mentre la finale delle Nuove Proposte vedrà in gara Alex Wyse e Settembre, votati da diverse giurie. La serata avrà ospiti di rilievo come i Duran Duran e Iva Zanicchi, con esibizioni che promettono di incantare il pubblico. Ermal Meta si esibirà nello spazio esterno, completando un ricco programma.