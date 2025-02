SANREMO 2025 – VALE LP e LIL JOLIE: Un Inno all’Empowerment

Vale LP e Lil Jolie si preparano a esibirsi al Teatro Ariston per la 75° edizione del Festival di Sanremo con il loro nuovo brano “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE”, nella categoria Nuove Proposte. Le due artiste, legate da una lunga amicizia, combinano riflessioni personali e una visione contemporanea delle relazioni, promuovendo un messaggio di autenticità nell’amore e nel rispetto. Attraverso il loro singolo, intendono rompere con le convenzioni sociali. In un’intervista, parlano delle proprie aspettative per Sanremo, della loro ammirazione per Lucio Corsi e del sogno di duettare con Loredana Bertè.

Vale LP e Lil Jolie descrivono la loro musica come un mezzo per evadere dalle limitazioni, annunciando l’uscita di un disco che esplorerà le loro esperienze di vita e la società che le circonda. Il loro approccio ai look per il palco è coerente con il messaggio che portano: ogni dettaglio conta. Riconoscono anche la responsabilità e l’emozione che il grande palco di Sanremo comporta, ma intendono godersi il momento senza farsi sopraffare dalle aspettative.

Allo stesso tempo, condividono la loro lettera aperta, nella quale raccontano il percorso che le ha unite nel corso degli anni. Attraverso alti e bassi, la loro amicizia è rimasta il fulcro della loro carriera. Hanno affrontato sfide e conquiste rispettivamente, culminando in questo nuovo capitolo che le vede pronte a esprimere chi sono realmente. La loro visione è quella di creare una connessione autentica con il pubblico, attraverso concerti in cui ogni spettatore potrà riconoscersi.