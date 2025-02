SANREMO 2025: Una Settimana di Successi con OLLY #1 e ACHILLE LAURO in Radio

A una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo, le classifiche rivelano un quadro interessante. Olly con “Balorda nostalgia” ha trionfato, mantenendo la prima posizione nelle classifiche di streaming e FIMI, mentre Giorgia si posiziona sul podio ovunque, confermandosi una delle favorite. Lucio Corsi, secondo classificato, sta emergendo rapidamente, avanzando in tutte le classifiche, segno della sua grande rivelazione durante il festival.

Nell’airplay, Achille Lauro si distingue, occupando la quinta posizione in FIMI e superando Giorgia, che, pur con una buona ascesa, si trova alla terza. Al contrario, il vincitore precedente, Brunori Sas, è scivolato fuori dalla top 10, così come Simone Cristicchi, il cui brano sembra aver perso slancio. Nella top 10 radio, Coma_Cose, The Kolors ed Elodie ottengono buoni risultati, il che evidenzia una competizione serrata.

Le classifiche FIMI mostrano Olly in testa, seguito da Fedez e Giorgia, mentre Lucio Corsi ha guadagnato 16 posizioni. Anche il settore YouTube segna i successi, con Olly che accumula quasi 10 milioni di visualizzazioni. Le classifiche complessive, sommandole, confermano il predominio di Olly e degli altri artisti sopra citati.

In generale, i risultati sono indicativi, ma alcuni artisti come Clara, Francesca Michielin e Massimo Ranieri fanno fatica a brillare. Nel complesso, la situazione potrebbe evolversi, soprattutto per artisti come Rkomi e Bresh, che mostrano segni di crescita.