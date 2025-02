SANREMO 2025: tutte le novità e gli eventi “Fuori Festival”

Negli ultimi anni, il Festival di Sanremo si è trasformato in un importante evento culturale e di intrattenimento che va oltre il Teatro Ariston, con artisti che organizzano eventi esclusivi in città. Questa edizione presenta il “Fuori Festival” ricco di eventi come live showcase, installazioni artistiche e party, che mescolano musica, moda e gastronomia. Tra i protagonisti, Tony Effe porta a Sanremo la sua Roma con il chiosco di street food “Damme Da Magnà” e il Tony’s Club, mentre Sarah Toscano presenta la Gelateria Amarcord in Piazza Cristoforo Colombo, dedicata al suo brano in gara. Clara inaugura la “Farmacia dell’amore”, uno spazio per affrontare temi di amore e sessualità, accompagnata dalla community MySecretCase.

Inoltre, si svolgerà la prima freestyle battle “x5K” all’Urban Village, con otto MC’s in competizione, coordinati da Mastafive e con DJ DOUBLE S ai piatti. Tedua ospita un live hub, il WUF, che negli stessi giorni trasforma una barca in uno spazio di discussione culturale. Diverse attività e performance si susseguiranno durante la settimana, con eventi previsti in locations esclusive e ingressi riservati, creando un’atmosfera dinamica per artisti e fan. Tra il 11 e il 15 febbraio, Mare Studio offrirà vari eventi tra cui l’”OPENING MARE STUDIO LUNCH” e performance dal vivo di diversi artisti. La città di Sanremo si prepara a vivere un’atmosfera vibrante, ricca di novità e collaborazioni creative, mettendo in luce il talento musicale contemporaneo.