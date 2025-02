SANREMO 2025 – TONY EFFE: Inizio di un Nuovo Viaggio

Tony Effe questa sera performerà con Noemi, interpretando il classico di Califano “Tutto il resto è noia”. Ieri ha debuttato al 75° Festival di Sanremo con il brano “DAMME ‘NA MANO”, già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Scritto da Nicolò Rapisarda e altri, e prodotto da Drillionare, il brano esprime il legame profondo dell’artista con Roma, descritta come una donna amata. La melodia malinconica e il testo intenso mostrano un lato nuovo di Tony Effe, fondendo romanticismo e passione con una narrazione personale.

In un’intervista, Tony parla della trap, descrivendola come energia e sound, e della sua volontà di sperimentare al Festival di Sanremo, cercando di uscire dalla sua comfort zone. Si ispira a Califano per la sua capacità di raccontare l’animo umano, desiderando portare verità nei suoi testi. Nonostante il successo, sostiene di rimanere fedele a se stesso e di non farsi influenzare dai giudizi, distinguendo tra critiche costruttive e odio gratuito.

Tony ha molti progetti futuri, continuando a imparare dagli altri artisti. Il suo ultimo pezzo è riflessivo e personale, con l’intento di ritrarre Roma in modo intimo. Roma è per lui una continua fonte d’ispirazione, simbolo di esperienze e incontri.

Riguardo alla polemica sulla collana rimossa, ha espresso disappunto per la disparità di trattamento. Il videoclip di “DAMME ‘NA MANO”, diretto da Francesco Carnesecchi, utilizza un’estetica nostalgica e include la Lingua dei Segni Italiana, rendendo l’opera accessibile. I biglietti per le date a Milano e Roma saranno in prevendita dal 13 febbraio.