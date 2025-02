SANREMO 2025: SETTEMBRE trionfa tra le nuove proposte

Settembre è il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana con il suo brano “Vertebre”. Il giovane cantautore napoletano, all’anagrafe Andrea Settembre, classe 2001, ha trionfato in finale contro Alex Wyse, che ha presentato “Rockstar”. “Vertebre” affronta il tema del dolore che segue la fine di una relazione amorosa, toccando emozioni profonde, mentre Alex Wyse, di 24 anni e originario di Como, si è fatto notare nel programma Amici, distinguendosi per talento e capacità interpretative. Il suo brano “Rockstar” è stato apprezzato per la sua complessità e maturità artistica.

La competizione per il titolo è stata intensa, con i concorrenti valutati da tre diverse giurie: il televoto ha rappresentato il 34% del voto finale, seguito dalla giuria della sala stampa, tv e web con il 33%, e dalla giuria delle radio, che ha contribuito con il restante 33%. Oltre al vittoria della categoria, Settembre ha anche vinto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa, sottolineando ulteriormente il valore della sua proposta artistica. La competizione ha messo in luce la qualità delle nuove voci della musica italiana, con entrambi gli artisti che hanno dimostrato grande potenziale per il futuro.