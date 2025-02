SANREMO 2025 – SERENA BRANCALE: “Anima e Cuore”, un omaggio alle radici e alla musica del mondo

Serena Brancale parteciperà al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Anema e Core”. Artista polistrumentista, performer e compositrice, ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua personalità unica, mescolando soul, R&B e jazz con una forte inclinazione alla sperimentazione. La sua carriera musicale è iniziata nel 2015 con “Galleggiare”, attirando l’attenzione di noti esponenti del jazz e produttori internazionali come Quincy Jones.

Nell’intervista, Serena spiega il significato del titolo “Anema e Core”, che rappresenta il suo approccio sincero alla musica e rende omaggio a Pino Daniele, ispirazione fondamentale per la sua scrittura. Sottolinea l’importanza del dialetto barese nella sua musica, considerandolo un modo per rimanere legata alle proprie radici. Afferma che il dialetto è espressione genuina e che compone sempre nella sua lingua madre.

Durante la serata delle cover, duetterà con Alessandra Amoroso su “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, scelta che riflette le loro affinità artistiche. Serena descrive la propria musica come world music, cercando di non essere incasellata in un singolo genere, e si sente pronta a tornare a Sanremo per mostrare il suo vero io, senza paura di esprimere tutti gli aspetti della sua identità artistica.

In questo Festival, vuole celebrare un amore autentico e puro, riflettendo il desiderio di mostrarsi senza riserve. Concluderà il suo tour il 7 giugno presso il Cavea Auditorium Parco della Musica.