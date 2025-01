SANREMO 2025 – SARAH TOSCANO in “Amarcord”: Emozioni di una Diciannovenne

Amarcord è il brano con cui Sarah Toscano parteciperà alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. Scritto insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre e prodotto dal team ITACA, rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico, dopo la vittoria ad Amici 23. Sarah descrive “Amarcord” come un racconto intimo e universale, che riflette sul legame tra passato e futuro. Riguardo al suo legame con il passato, afferma che il pezzo è significativo per la sua carriera e mostra le sue capacità e attitudini vocali, partendo come una ballad per poi evolversi in un brano ritmato.

Sarah evidenzia l’importanza di bilanciare tecnica ed emozione nella musica, spiegando che stia imparando a conoscere meglio la sua voce. Per la serata dei duetti ha scelto di collaborare con gli Ofenbach, presentando “Overdrive” per mantenere un tema ritmato e internazionale. “Amarcord” è nato spontaneamente, ma il suo team ha capito che era perfetto per Sanremo, lavorando su dettagli e strumenti per il live.

Sarah, la più giovane in gara, crede che “Amarcord” tocchi temi di nostalgia universali, creando una connessione con il pubblico. Le sue aspettative per Sanremo sono di farsi conoscere e vivere ogni momento dell’esperienza. Ha sempre seguito il festival e non si lascia influenzare da artisti ma valuta principalmente le canzoni. Durante la serata delle cover, si esibirà con gli Ofenbach, dimostrando la sua ambizione internazionale. Infine, è in programma un tour a Milano e Roma nel 2025, offrendo ulteriori occasioni per presentare la sua musica.