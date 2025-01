SANREMO 2025: Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua sul Palco Suzuki

Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua saranno i protagonisti delle cinque serate del Suzuki Stage in Piazza Colombo durante il Festival di Sanremo, che si terrà dall’11 al 15 febbraio. L’annuncio è stato fatto da Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, durante una conferenza stampa presso il Casinò di Sanremo, il 28 gennaio. Il Suzuki Stage rappresenta un elemento centrale del festival, mettendo in evidenza artisti di rilievo e proponendo momenti live aperti al pubblico.

Le date delle esibizioni sono programmate come segue: martedì sarà la volta di Raf, mercoledì di BigMama, giovedì di Ermal Meta, venerdì di Benji & Fede e sabato di Tedua.

Le serate del festival vedranno diversi conduttori: la prima serata sarà guidata da Antonella Clerici e Gerry Scotti; nella seconda, Carlo Conti sarà affiancato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio; la terza serata avrà come protagoniste Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone; la quarta serata, dedicata alle cover, sarà co-condotta da Geppi Cucciari e Mahmood. Infine, la serata conclusiva vedrà Carlo Conti e Alessandro Cattelan insieme ad Alessia Marcuzzi.

Il progetto è svolto in collaborazione con il Comune di Sanremo, enfatizzando l’importanza della musica e della cultura nella manifestazione. Il festival si conferma come un’importante vetrina per artisti e un momento di intrattenimento per il pubblico.