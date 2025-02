SANREMO 2025: Programma della Seconda Serata

Ecco il programma della seconda serata di mercoledì 12 febbraio al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, insieme a Carlo Conti, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La scaletta delle esibizioni prevede 15 Big in gara: Rocco Hunt con “Mille volte ancora”, Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”, Serena Brancale con “Anem e core”, Fedez con “Battito”, Francesca Michielin con “Fango in paradiso”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, Marcella Bella con “Pelle diamante”, Bresh con “La tana del granchio”, Achille Lauro con “Incoscienti giovani”, Giorgia con “La cura per me”, Rkomi con “Il ritmo delle cose”, Rose Villain con “Fuorilegge” e Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”.

Per la categoria Nuove Proposte, quattro artisti si esibiranno: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, e la coppia Vale LP e Lil Jolie. Le sfide saranno Alex Wyse vs. Vale LP e Lil Jolie e Maria Tomba vs. Settembre.

Le esibizioni dei giovani sono valutate dal pubblico attraverso il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate passeranno alla terza serata. I Big saranno valutati al 50% dal pubblico e al 50% dalle radio.

Tra gli ospiti spicca Damiano David dei Maneskin, e ci saranno anche Carolina Kostner, Francesco Del Gaudio, Alessandro Gervasi e il cast di “Belcanto” e “Follemente”. Sul Suzuki Stage si esibirà Big Mama.