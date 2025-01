Sanremo 2025: Possibili Ospiti tra Lewis Hamilton, Edoardo Bove e Sofia Goggia?

Il Festival di Sanremo 2025, diretto e condotto da Carlo Conti, si svolgerà dal 11 al 15 febbraio. Attualmente sono in corso le trattative per definire la lista degli ospiti e dei co-conduttori. Tra i nomi circolati nel mondo dello sport, si fanno notare Lewis Hamilton, Sofia Goggia ed Edoardo Bove. Tuttavia, la presenza di Hamilton sembra improbabile a causa dei suoi impegni in Formula 1 che coincidono con le date del Festival.

Sofia Goggia, invece, ha buone probabilità di essere presente come testimonial delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; un incontro tra la delegazione olimpica e Carlo Conti è previsto nei prossimi giorni. Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina e sportivo amato dal direttore artistico, è un altro possibile ospite, soprattutto considerando il recente malore occorso durante una partita. D’altro canto, il tennista Jannik Sinner ha confermato la sua assenza, così come Jasmine Paolini, impegnata in tornei a Doha e Dubai nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i co-conduttori, i potenziali nomi includono Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi e Serena Autieri. In un’intervista recente, Carlo Conti ha affermato che stanno ancora lavorando sulla selezione dei co-conduttori e che questa scelta sarà fatta in base alle disponibilità. La conduzione del Festival cambierà ogni sera, come è avvenuto nelle edizioni passate.

Conti ha inoltre accennato alla possibilità di avere margine per altri ospiti durante il Festival, informando che il Dopofestival è stato reintrodotto e potrà andare avanti fino all’una del mattino, con pubblicità già venduta per quell’ora. Questo solleva aspettative su un’eventuale varietà di performance e interventi che caratterizzeranno le serate di Sanremo 2025.

Con l’evento che si avvicina, l’attesa cresce e si spera che la lista finale di ospiti e co-conduttori riesca a soddisfare le aspettative del pubblico, come tradizione del Festival di Sanremo.