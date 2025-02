SANREMO 2025 – OLLY: Un Sogno da Realizzare

Olly parteciperà alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Balorda nostalgia”, scritto insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI. La canzone è un viaggio emozionale che combina chitarre acustiche e pianoforte, esprimendo una nostalgia “balorda” che ricorda la vita. In un’intervista, Olly ha descritto la sua partecipazione a Sanremo come una grande opportunità, ma non come un punto di arrivo. “Balorda nostalgia” rappresenta un mix di malinconia e affetto, esprimendo sentimenti personali che l’artista ha vissuto.

Olly si distingue per la sua capacità di mostrare una varietà di emozioni, passando da hit ritmate a ballad più introspective, mantenendo sempre uno sguardo rivolto al futuro. Ha parlato della sua crescita artistica rispetto all’anno precedente, sentendosi libero di sperimentare e di far vedere la sua evoluzione. La sua scelta di interpretare “Il pescatore” di Fabrizio De André nella serata delle cover è legata all’umanità del testo e alla sua connessione con l’artista, rappresentante della musica italiana.

Per quanto riguarda il rap e le polemiche sui testi violenti, Olly si è detto contrario alla censura e riconosce la complessità della percezione musicale. Dopo Sanremo prevede di continuare a produrre nuova musica e tornare in tour. Il suo tour “Lo rifarò, lo rifaremo” prevede già diverse date sold out in varie città italiane. Olly è un artista della nuova generazione che cerca di abbattere le barriere tra generi, creando un percorso musicale autentico e personale.