SANREMO 2025: OLLY al Top in Radio, Streaming e Album

A due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, Olly continua a dominare le classifiche, risultando il brano più ascoltato in radio e in streaming, oltre a essere l’unico pezzo sanremese certificato Oro nel 2025. Lucio Corsi, che ha rinunciato all’Eurovision, guadagna popolarità, entrando nella top 10 radiofonica e raggiungendo il podio dei singoli. Giorgia sale al secondo posto in FIMI, mentre Achille Lauro scende al terzo, superati dai Coma_Cose, che guadagnano consensi e si piazzano al secondo posto in radio.

Serena Brancale e Joan Thiele stanno emergendo, rispettivamente alla 13 in FIMI e ottenendo buoni risultati su YouTube. Rkomi, dopo una partenza deludente, riesce a migliorare la sua posizione nelle classifiche. Al contrario, Tony Effe e Simone Cristicchi subiscono un netto calo. Marcella Bella è praticamente assente dall’airplay e compete per le ultime posizioni con Massimo Ranieri, mentre anche Clara, Francesca Michielin e Francesco Gabbani mostrano segni di flessione, con Gabbani che si consola al secondo posto in album.

In generale, si nota un abbassamento dei brani sanremesi nelle classifiche radio e FIMI. Le classifiche attuali mostrano che Olly resta in cima, seguito da Giorgia, Lucio Corsi e Fedez. Le performance su YouTube evidenziano il successo di Olly e Giorgia, ma anche delle nuove proposte come Coma_Cose. La situazione è in continua evoluzione, rispecchiando le preferenze del pubblico.