SANREMO 2025 – NOEMI: Tra Nostalgia e Emozioni Inestimabili

Noemi è una delle protagoniste della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto da Mahmood, Blanco e Michelangelo. La canzone esplora l’amore come abbandono e trasformazione, mettendo in evidenza la fragilità umana nel lasciarsi andare ai sentimenti. Durante un’intervista, Noemi ha rivelato di sentirsi sollevata da un’energia incredibile sul palco e di essere felice per l’uscita del suo nuovo album “Nostalgia” il 28 febbraio 2025. Per lei, la nostalgia rappresenta un desiderio di tornare nei luoghi che ci fanno sentire a casa, un’emozione potente legata all’autenticità.

Noemi ha parlato anche di fragilità, definendola come potere e autenticità, sostenendo che la vulnerabilità non è debolezza ma un punto di forza. Durante il Festival, si esibirà anche in un duetto con Tony Effe, interpretando “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, e questo brano sarà incluso nel suo nuovo album, che esplora nuove sonorità e mescola blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche.

Il disco “Nostalgia” si propone di evocare sentimenti di connessione tra passato e futuro e sarà accompagnato da un tour teatrale che culminerà al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025. Le date del tour comprenderanno città come Firenze, Torino, Milano e Napoli. I biglietti saranno disponibile dal 4 febbraio su Ticketone e altri circuiti autorizzati. Noemi desidera che il suo pubblico possa identificarsi nelle sue parole e riscoprire il valore della nostalgia in relazione alle emozioni e alle radici personali.