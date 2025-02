SANREMO 2025 – NOEMI “Nostalgia”: il nuovo album emozionale

“NOSTALGIA” è il nuovo album di NOEMI, che uscirà il 28 febbraio 2025. In questo settimo lavoro, Noemi fonde blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, creando un mix di ballate intense e brani ritmati, con la nostalgia come tema centrale. Questa emozione non ha un’accezione malinconica, ma funge da ponte tra passato e futuro.

Noemi parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto da Mahmood, Blanco e Michelangelo, che esplora l’amore come abbandono e trasformazione. Per la prima volta, affiancherà la Gialappa’s Band nel racconto social del festival, offrendo una nuova prospettiva. Durante la serata delle cover, eseguirà “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, in duetto con Tony Effe, e il brano sarà incluso anche nell’album.

Il disco include diverse collaborazioni, tra cui “Nostalgia” con Neffa, e tracce che affrontano tematiche di vulnerabilità, memoria e speranza. Le canzoni spaziano da sonorità leggere a brani con sfumature soul e R&B, mantenendo una forte componente poetica. La produzione del disco avviene attraverso una varietà di artisti e arrangiamenti che caratterizzano ciascun pezzo.

L’artwork dell’album, realizzato da Niccolò Beretta, cattura i colori caldi della nostalgia, rappresentando Noemi in un momento di introspezione sulla spiaggia. Il disco sarà disponibile in vari formati, compresi CD e vinile, e Noemi ha annunciato un tour teatrale che culminerà a Roma nel dicembre 2025. I biglietti saranno in vendita a partire dal 4 febbraio 2025.