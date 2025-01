Sanremo 2025: Niente Duetti tra Big nella Serata Cover?

La serata cover di Sanremo 2025 sta generando molte indiscrezioni riguardanti i duetti tra i big. L’unica coppia confermata è quella tra Tony Effe e Noemi, che renderanno omaggio a Franco Califano. Tra i rumor si ipotizzano collaborazioni come quella tra Rocco Hunt e Clementino e tra Gaia e Toquinho. Ci sono ancora incertezze riguardo al coinvolgimento di Marco Masini con Fedez.

Consultando diverse fonti, si parla di un duetto fra Rocco Hunt e Clementino in onore di Pino Daniele, con anche la possibilità di vedere Massimo Ranieri duettare con i Neri per Caso. È confermato un duetto italo-brasiliano tra Gaia e Toquinho e tra Lucio Corsi e Topo Gigio. La presenza di Masini e Fedez sul palco è stata riportata, con la canzone “Bella stronza” in discussione, ma Masini non ha ancora ufficializzato la collaborazione.

La presenza di Fedez a Sanremo potrebbe involontariamente richiamare l’ex moglie Chiara Ferragni, dato che la canzone affronta temi di depressione. Inoltre, altri possibili duetti includono The Kolors con Sal Da Vinci e Willie Peyote con Federico Zampaglione dei Tiromancino e Ditonellapiaga. Ulteriori voci si riferiscono a Brunori Sas con Riccardo Sinigallia, Antonio Di Martino, Clara con Il Volo, Simone Cristicchi con Amara, Bresh con Cristiano De André e Rkomi con Niccolò Fabi. In sintesi, l’unica certezza riguarda l’omaggio a Califano con Tony Effe e Noemi, mentre gli altri accoppiamenti rimangono solo indiscrezioni.