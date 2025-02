SANREMO 2025 – MODÀ: L’arte di rimanere fedeli a se stessi

I Modà parteciperanno per la quinta volta al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico”, a vent’anni dalla loro prima partecipazione con “Riesci ad innamorarmi”. Il gruppo musicale ha vissuto un lungo percorso dal loro esordio nel 2005, durante il quale hanno definito la loro identità musicale. “Non ti dimentico” esplora il tema dell’amore, del ricordo e del coraggio di affrontare la fine di una relazione. Durante la serata delle cover, i Modà duetteranno con Francesco Renga in “Angelo”, il brano che vinse il festival vent’anni fa.

Il 14 febbraio uscirà il nuovo album “8 Canzoni”, che riflette il legame tra la band e il loro pubblico dopo 20 anni di carriera. L’album include brani come “Come hai sempre fatto”, “Il Foglietto col tuo nome”, “Forse” e “Sei sempre meraviglia”. Inoltre, conterrà due canzoni mai pubblicate in formato fisico, “Lasciami” e “Il Foglietto col tuo nome”, quest’ultimo ha chiuso un anno di grandi successi, con oltre 100.000 biglietti venduti per il tour conclusosi all’Arena di Verona.

Inoltre, dal 7 febbraio, alcuni tra i lavori più significativi della band saranno disponibili in vinile, tra cui “Quello che non ti ho detto”, “Sala d’attesa” e “Viva i Romantici”. Sarà anche ripubblicato in CD il best of “Modà 2004-2014 L’Originale”. Infine, i Modà hanno annunciato un concerto allo Stadio di San Siro per il 12 giugno 2025, evento già quasi sold out.