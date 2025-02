Sanremo 2025, manca una settimana: perché andare a visitarla?

Tra pochi giorni avrà inizio il Festival di Sanremo 2025, evento musicale di grande attesa in Italia. Ma Sanremo offre molto di più dell’Ariston. Situata nella provincia di Imperia, questa cittadina ligure, nota per il suo microclima favorevole e i paesaggi pittoreschi, è meta prediletta dall’aristocrazia europea fin dal XIX secolo. La Chiesa Ortodossa, costruita tra il 1912 e il 1913, testimonia la presenza della comunità russa attratta dal clima mite.

Il centro storico di Sanremo, chiamato “La Pigna”, è un labirinto di vicoli medievali e architetture affascinanti che culminano nella vista spettacolare dal Santuario della Madonna della Costa. Tra le attrazioni si trova il Casinò Municipal, in stile liberty, che dal 1905 accoglie il jet set internazionale. Gli amanti della natura possono visitare i Giardini di Villa Ormond e la Villa Nobel, residenza dell’inventore Alfred Nobel.

Conosciuta come la “Città dei Fiori”, Sanremo è famosa per la sua floricoltura e ogni anno ospita il Corso Fiorito, una sfilata di carri fioriti. Da quando, nel 1951, è iniziato il Festival della Canzone Italiana, il legame tra Sanremo e la musica è diventato indissolubile, con eventi che coinvolgono l’intera città.

La gastronomia locale è un altro motivo per visitare Sanremo, con specialità come la sardenaira e la pasta al pesto. A pochi giorni dall’inizio del Festival, Sanremo è pronta a brillare, ma rimane una meta affascinante durante tutto l’anno, con la possibilità di esplorare anche le località vicine come Bordighera e Dolceacqua.