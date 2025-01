SANREMO 2025 – LUCIO CORSI: Alla ricerca delle mie canzoni

Lucio Corsi si prepara a debuttare al Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro”. Questa ballata intensa e riflessiva affronta temi di accettazione e fragilità, tipici del suo stile unico. In un’intervista, Corsi condivide il suo percorso musicale e il significato della canzone, sottolineando l’importanza dell’autenticità nella scrittura.

Corsi ha inseguire la musica fin da bambino, vedendo il Festival della Canzone Italiana come un grande traguardo. Descrive la scrittura delle canzoni come un gioco, dove si cerca di sintetizzare concetti complessi in poco tempo grazie alla ricchezza della lingua italiana. Parlare sul palco dell’Ariston è per lui un onore, considerando artisti che ammira come Rino Gaetano e Vasco Rossi.

La canzone “Volevo essere un duro” riflette su come la società ci imponga ideali di infallibilità e perfezione, proponendo invece un messaggio di accettazione e fragilità umana. Corsi spiega che il brano è stato scritto per il suo nuovo album, non con l’intento di partecipare a Sanremo, ma è felice che sia stato scelto. La canzone mescola folk e rock’n’roll, ed è strutturata come una ballata, uno stile a cui Corsi è affezionato.

Il nuovo disco è in fase di completamento e sarà composto da nove brani che trattano esperienze e storie umane con un linguaggio diretto. Corsi desidera creare canzoni che restino universali e senza tempo, come quelle di artisti che ammira. Il disco include anche singoli già pubblicati, creando un rallentatore narrativo.

La sua estetica musicale si è formata durante l’adolescenza, influenzata da artisti iconici. Sebbene la moda cambi, il suo stile personale rimane autentico e legato al mondo musicale. La noia, vissuta nell’infanzia di campagna, gli ha permesso di sviluppare la sua passione per la musica, suonando sopra i dischi e coinvolgendo amici nel liceo.

Infine, Corsi annuncia l’inizio del tour ad aprile 2025, dove presenterà le sue canzoni con una band dal vivo, senza basi pre-registrate, per mantenere il contatto diretto con il pubblico. Le date del tour includono concerti in diverse città italiane, dal 13 al 29 aprile.