SANREMO 2025 – L’INIZIO DI UN NUOVO CICLO CON SHABLO, GUÉ, JOSHUA E TORMENTO

Da oltre vent’anni, Shablo è una figura centrale nella scena urban italiana come produttore e imprenditore. In occasione del Festival di Sanremo, presenta per la prima volta il brano “La Mia Parola” insieme a GUÉ, JOSHUA e TORMENTO, anticipando il suo nuovo album. Il Festival rappresenta un momento di connessione tra diverse generazioni e stili musicali; durante la serata dei duetti, omaggerà la storia dell’urban italiano con Neffa, reinterpretando successi come “Amor de mi vita” e “Aspettando il sole”.

Shablo racconta che l’idea del brano è nata una notte in Toscana, ispirata da un ritornello di Joshua. Dopo aver proposto il pezzo a Guè, che ha accettato con entusiasmo, si è aggiunto Tormento. Per la serata delle cover, la scelta di Neffa è stata frutto di una connessione personale, essendo un artista che ha influenzato la sua crescita musicale.

Oltre a Sanremo, Shablo ha piani più ampi, tra cui un nuovo album e il lancio dell’etichetta Oyster Music, dedicata alla musica senza compromessi. La musica urban in Italia ha subito grandi trasformazioni; Shablo riflette sulla necessità di riscoprire le radici musicali, sottolineando che gli artisti devono esplorare il passato per mantenere un suono autentico.

Oyster Music si propone di essere uno spazio per la creatività e l’autenticità, sostenendo talenti emergenti e progetti innovativi. La partecipazione di Shablo e associati a Sanremo rappresenta tanto una chiusura di cerchio quanto l’apertura a nuove possibilità nel panorama musicale.