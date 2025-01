SANREMO 2025: le valutazioni iniziali dei 30 brani in competizione

Giusto in tempo per il Blue Monday, si sono tenuti gli ascolti delle canzoni del 75º Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai1. Carlo Conti, direttore artistico e presentatore per la quarta volta, mantiene la linea contemporanea intrapresa da Amadeus. Quest’anno, gli ascolti si sono svolti nella sede Rai di Sempione. Gli artisti in gara hanno presentato brani che spaziano tra vari generi, evidenziando l’evoluzione musicale e di stile.

Tra i partecipanti, Francesco Gabbani con “Viva la vita”, una melodica ballad che esprime l’essenza della vita, ha ricevuto un voto di 7. Clara ritorna con “Febbre”, purtroppo meno distintiva, valutata 6,25. Willie Peyote e Noemi affrontano temi attuali con i rispettivi brani, entrambi valutati 6,25 e 7. Lucio Corsi fa il suo esordio con una ballad folk dal voto di 7,25. Rkomi e The Kolors presentano brani dal ritmo sostenuto, non del tutto incisivi, con voti rispettivi di 6,50 e 6,25.

Brunori Sas e Serena Brancale propongono composizioni di classe, valutate 7,25 e 6,75. Irama con “Lentamente” e Marcella Bella con “Pelle diamante” offrono canzoni classiche, rispettivamente 7 e 5. Achille Lauro si distingue con “Incoscienti giovani” (8), mentre Elodie e Tony Effe portano alla ribalta un mix di stili moderni, con voti di 6,50 ciascuno.

Le canzoni affrontano prevalentemente temi romantici e personali, con scarsa attenzione a questioni sociali. Le aspettative per il vincitore dell’Eurovision sono alte, ma non ci sono chiari favoriti. Tuttavia, artisti come Giorgia, Olly e Achille Lauro risultano promettenti, insieme ai Coma_Cose, i cui “Cuoricini” potrebbero diventare il tormentone dell’estate.