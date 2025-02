SANREMO 2025: le prove generali e il nostro racconto esclusivo

Meglio del lunedì all’Ariston per assistere alle prove generali della prima serata del Festival di Sanremo. Il teatro brulica di energia, con i tecnici in silenzio concentrato e gli artisti che si preparano per il debutto. Le canzoni stanno prendendo forma definitiva grazie agli arrangiamenti orchestrali. Le prime impressioni emergono chiaramente, e si anticipano i brani che potrebbero lasciare il segno.

Gaia con “Chiamo io chiami tu” conquista con un ritmo avvincente. Francesco Gabbani rende “Viva la vita” ancora più incisiva grazie all’orchestra. Rkomi sorprende con un pezzo di grande impatto. Noemi emoziona con “Se ti innamori muori”, un brano che sembra scritto per lei. Irama si discosta dalle ballad passate con “Lentamente”, ed è interessante come Coma_cose con “Cuoricini” faccia riferimento a un indie rinnovato.

Simone Cristicchi tocca le corde emotive con “Quando sarai piccola”, mentre Marcella Bella tenta di rimanere contemporanea con “Pelle diamante”. Achille Lauro continua a brillare con “Incoscienti giovani”. Giorgia incanta con “La cura per me”, unò pezzo che celebra l’amore per se stessi. Willie Peyote offre un messaggio critico con “Grazie ma no grazie”.

Rose Villain e Shablo insieme a Guè portano un mix fresco di stile. Olly con “Balorda nostalgia” rappresenta l’essenza di Sanremo, mentre Elodie sfodera la sua vocalità in “Dimenticarsi alle 7”. La scaletta delle esibizioni è pronta, e il pubblico attende con ansia il festival. Tra i vari artisti, Fedez e Brunori SAS emergono con pezzi profondi, mentre altri come Rocco Hunt e Francesca Michielin si affermano con melodie accattivanti.