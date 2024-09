Sanremo 2025, le novità proposte da Carlo Conti: l’annuncio in diretta al TG1

Carlo Conti ha recentemente annunciato le novità relative al Festival di Sanremo 2025 durante una trasmissione del Tg1. Il presentatore, noto per la conduzione di programmi televisivi di successo come “Tale e Quale Show”, ha rivelato che l’edizione di quest’anno sarà ricca di emozioni e novità, con un’attenzione particolare ai giovani artisti.

Il Festival si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025, con cinque serate dedicate alla musica. Tra le novità, Conti ha menzionato che i Big in gara saranno 24 e che vi sarà una serata dedicata alle cover, senza però che questo influisca sulla proclamazione del vincitore. Inoltre, ha confermato che sono già arrivate molte proposte di brani da parte degli artisti, con i nomi finali che verranno svelati a dicembre nel Tg1.

Un importante cambiamento riguarda le Nuove Proposte: Conti ha deciso di portarle nuovamente in piazza, creando un ambiente più diretto e coinvolgente per questi giovani talenti. Tuttavia, solo sei di essi avranno la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston, superando le selezioni previste.

In merito a Sanremo Giovani, per la cui conduzione ha scelto Alessandro Cattelan, Conti ha espresso grande stima. Cattelan, che ha una lunga carriera alle spalle e una forte connessione con il mondo della musica giovanile, si occuperà dunque di presentare questo segmento del festival, garantendo una continuazione dell’attenzione e del supporto dedicato ai giovani.

Carlo Conti ha sottolineato l’importanza di suddividere i brani dall’artista, affermando che è l’interpretazione della canzone a contare di più. In questo modo, mira a valorizzare il talento musicale e a proporre un festival che esprima la vera essenza della musica italiana contemporanea.

In conclusione, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento da non perdere, ricco di innovazioni e sorprese, che continuerà a mantenere viva la tradizione della musica italiana, coinvolgendo anche le nuove generazioni di artisti. La kermesse si prepara a essere non solo una celebrazione della musica, ma anche un’importante vetrina per i talenti emergenti.