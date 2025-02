SANREMO 2025: La Top 5 dei Giganti della Musica

Ecco la prima classifica di Sanremo 2025, che segna l’inizio di una fase cruciale del Festival. La sala stampa ha condiviso il proprio giudizio, offrendo una graduatoria iniziale che, pur non essendo definitiva, fornisce un’idea delle preferenze tra i giornalisti accreditati. La classifica è presentata in ordine casuale e include i primi cinque artisti che si stanno particolarmente distinguendo sul palco dell’Ariston. Si tratta di un primo assaggio delle dinamiche della competizione, in attesa di vedere come si aggiungeranno i voti del pubblico e della giuria demoscopica.

La classifica propone i seguenti artisti:

1. Brunori SAS – “L’albero delle noci”

2. Giorgia – “La cura per me”

3. Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

4. Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

5. Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Questi artisti rappresentano le scelte della critica all’inizio della manifestazione, e la loro posizione potrebbe variare man mano che il Festival avanza. Artisti di diverse generazioni e stili si sfidano, contribuendo a un’edizione che promette sorprese e colpi di scena. I prossimi risultati, che includeranno i voti del pubblico, potrebbero modificare questo quadro. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta a queste performance iniziali che catturano l’interesse e le aspettative di spettatori e critici.