SANREMO 2025: JOVANOTTI, OSPITE D’ONORE DELLA SERATA DEL 11 FEBBRAIO

Carlo Conti ha rivelato al Tg1 delle 20 il primo super ospite del Festival di Sanremo 2025: Jovanotti. L’artista si esibirà nella serata inaugurale, martedì 11 febbraio, e presenterà anche il suo nuovo album “Il corpo umano”, in uscita il 31 gennaio.

Nella serata di martedì, il pubblico potrà applaudire Jovanotti, che porterà la sua energia e il suo stile sul palco di Sanremo. Questo annuncio ha già suscitato entusiasmo tra i fan, che aspettano con ansia di vederlo esibirsi.

Per quanto riguarda i conduttori del Festival, Carlo Conti guiderà da solo la prima serata, dove si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara. Non si esclude la possibilità che Conti possa essere affiancato da due amici storici, a patto che riesca a convincerli a unirsi a lui. Nella seconda serata, il conduttore sarà accompagnato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, che porteranno il loro fascino e le loro personalità uniche al Festival.

La terza serata vedrà la partecipazione di Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, con le loro performance che promettono di intrattenere il pubblico. La quarta serata sarà dedicata alle cover e avrà come co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood, offrendo un mix di novità e nostalgia musicale.

Infine, nella serata conclusiva, Carlo Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, garantendo una conclusione memorabile e ricca di intrattenimento.

Il Festival di Sanremo si conferma come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, con una programmazione che promette emozioni e sorprese per tutti gli spettatori. La presenza di artisti di fama come Jovanotti e i conduttori di talento assicureranno che il festival sia un successo, mantenendo viva la tradizione e l’innovazione nel panorama musicale italiano. Fans e appassionati stanno già preparando per partecipare a questa celebrazione della musica e dell’arte, che unisce il paese in un’unica grande festa.