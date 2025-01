Sanremo 2025: Il Maestro parla di Giorgia e scoppia la polemica

Nella puntata di oggi de “La Volta Buona” condotta da Caterina Balivo, Enzo Campagnoli ha condiviso dettagli sulle prime prove di alcuni artisti per il Festival di Sanremo 2025. Manca poco meno di un mese all’inizio della manifestazione, prevista per l’11 febbraio, e già si sollevano discussioni. Campagnoli, che dirigerà le esibizioni di Giorgia, Tony Effe e Rocco Hunt, ha elogiato in particolare Giorgia, considerata tra le favorite per la vittoria. Ha descritto la prova della cantante romana come “fantastica”, caratterizzata da un’intensa emozione e dal coinvolgimento dell’orchestra.

Le sue affermazioni entusiaste, però, hanno suscitato preoccupazioni tra il pubblico e gli ospiti in studio, in particolare l’inviato Luca Donadoni, che ha suggerito che le parole di Campagnoli potessero risultare problematiche e creare un precedente. Anche Giovanni Ciacci ha evidenziato possibili violazioni delle regole. Caterina Balivo ha cercato di calmare gli animi, sottolineando l’indiscutibile talento di Giorgia. Campagnoli ha poi scusato le sue affermazioni, sostenendo che non si può controllare l’emozione.

Durante la trasmissione, Enzo Campagnoli ha ricordato che fu musicista per Giorgia alla sua vittoria nel 1995, sottolineando il significato personale e professionale che ha questo Festival per lui. Ha anche condiviso il suo entusiasmo per Rocco Hunt, esprimendo grande soddisfazione per il suo coinvolgimento, e ha parlato delle prove di Tony Effe, definendole straordinarie e lodando la sua autenticità come artista in grado di toccare il cuore e l’anima del pubblico.

Queste affermazioni di Campagnoli hanno sollevato un vivace dibattito su cosa sia appropriato dichiarare in vista del Festival, creando un’atmosfera di attesa e curiosità crescente per l’imminente edizione di Sanremo. La trasmissione ha offerto uno sguardo interessante sugli artisti e sul dietro le quinte di uno dei festival musicali più attesi d’Italia.