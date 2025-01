Sanremo 2025: I Duetti in Alto Mare e le Speranze di Carlo Conti

I duetti di Sanremo 2025, introdotti dal presentatore Carlo Conti, stanno riscontrando difficoltà. La novità prevede che i big in gara si esibiscano in duetti durante la serata di venerdì, nota per le cover. Tuttavia, la scelta delle cover e la combinazione degli artisti si stanno rivelando problematiche, con molti abbinamenti che ricevono “no”. La scelta della canzone risulta più complicata rispetto all’assegnazione degli artisti, e si teme che alcune scelte siano troppo scontate, basate su fattori come l’età o la casa discografica.

Nonostante l’interesse iniziale, il tempo a disposizione per rivedere e adattare le esibizioni è limitato, e la serata potrebbe rischiare di non soddisfare le aspettative. Ci si aspetta che Fedez possa duettare con Emis Killa o Francesca Michielin, mentre accoppiamenti potenzialmente vincenti potrebbero includere Rkomi ed Elodie, Tony Effe e Gaia, oltre a Irama e Rose Villain. Altri concorrenti interessanti come Achille Lauro e Serena Brancale potrebbero aggiungere varietà, ma l’incertezza sulle esibizioni coinvolge anche la durata dell’evento, che potrebbe protrarsi fino a tarda notte.

Un ulteriore problema è rappresentato dalle case discografiche, le quali desidererebbero limitare i costi per gli artisti ospiti, creando difficoltà se gli abbinamenti non fossero realizzati efficacemente. Anche se la serata delle cover non influisce direttamente sul voto finale, l’interpretazione del pubblico potrebbe comunque avere un impatto, come dimostrato da passate edizioni del festival, dove brani popolari hanno alterato l’esito finale.

La situazione complessiva sottolinea le sfide dei duetti di Sanremo 2025. Gli abbinamenti tra gli artisti si sono rivelati complessi, portando a preoccupazioni riguardo alla capacità della serata di attrarre e intrattenere il pubblico. Con il rischio di insoddisfazione generale e di un evento che potrebbe non raggiungere gli standard attesi, la produzione si trova a dover trovare soluzioni rapide e creative per salvare la serata.