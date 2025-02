SANREMO 2025: I Cinque Favoriti – Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Corsi

Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Corsi sono i cinque artisti che hanno trionfato nella seconda serata del Festival, conquistando sia il pubblico del televoto che la Giuria delle Radio. La classifica finale vede al primo posto Giorgia con il brano “La cura per me”, seguita da Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”. Fedez si posiziona terzo grazie alla sua canzone “Battito”, mentre Achille Lauro è quarto con “Incoscienti giovani”. Infine, Lucio Corsi chiude la top 5 con “Volevo essere un duro”. Questi artisti hanno presentato performance che hanno colpito sia il pubblico che la giuria, dimostrando un’ampia varietà di stili e emozioni. La competizione per aggiudicarsi il titolo è intensa, con ogni artista che porta sul palco la propria unicità e talento. La serata ha messo in luce non solo le singole abilità dei concorrenti, ma anche la ricchezza del panorama musicale italiano contemporaneo. Gli spettatori hanno partecipato attivamente scegliendo i loro preferiti attraverso il televoto, contribuendo così a rendere il festival un evento ancora più coinvolgente. Con tanta musica di qualità e interpretazioni emozionanti, questi cinque artisti hanno segnato uno dei momenti più significativi della kermesse. La loro presenza nel contest promette di riservare ulteriori sorprese nelle prossime serate, alimentando aspettative e curiosità nei fan e nei giudici. La seconda serata si è rivelata un successo, creando un’ottima cornice per il proseguimento del festival.