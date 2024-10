SANREMO 2025: i 46 artisti scelti

Inizia il conto alla rovescia per Sanremo Giovani, dopo la decisione del direttore artistico Carlo Conti di reinserire la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Quest’anno hanno partecipato 564 artisti, con un significativo aumento della partecipazione femminile: 529 cantanti singoli, di cui 290 uomini (54,82%) e 239 donne (45,18%), oltre a 35 gruppi. La maggior parte delle domande proviene dal Nord Italia (203 richieste), seguita dal Sud (189) e dal Centro (153). A livello regionale, il Lazio spicca con 96 partecipanti, seguito da Campania (73) e Lombardia (72). Inoltre, 19 artisti stranieri e 38 minori (di cui 33 singoli e 5 in gruppi) hanno presentato brani.

La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti e composta da membri come Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha selezionato 46 artisti per le audizioni dal vivo che si terranno a Roma il 23 ottobre. Al termine delle audizioni, saranno scelti 24 artisti che parteciperanno ai “gironi eliminatori” nelle prime quattro puntate di “Sanremo Giovani”, trasmesse in seconda serata su Rai 2 dal 12 novembre al 3 dicembre, condotte da Alessandro Cattelan.

Il compito della giuria sarà quello di selezionare i 12 finalisti (3 per ognuna delle 4 serate) che accederanno alla semifinale del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan. Tra questi, 6 artisti (inclusi 2 provenienti da Area Sanremo) parteciperanno alla finale del 18 dicembre, trasmessa in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti e Alessandro Cattelan come conduttori. La Commissione Musicale avrà l’incarico di scegliere le 4 Nuove Proposte che parteciperanno al 75mo Festival di Sanremo nel febbraio 2025.

I 46 artisti selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani includono nomi come AARON, ANGIE, ARIANNA ROZZO e MARTINA BELTRAMI, tra gli altri. Questi artisti avranno l’opportunità di esibirsi e concorrere per una posizione al Festival, in un evento che mette in luce nuovi talenti musicali.