SANREMO 2025: GIORGIA in testa ai favoriti dopo le prime impressioni di Sisal

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si avvicina e i primi pronostici sono già stati stilati dopo l’ascolto anticipato dei brani da parte della stampa. Giorgia, con il suo pezzo “La cura per me”, è favorita per la vittoria, quotata a 4,00, grazie alla sua intensa profondità emotiva. Un giovane rapper genovese, Olly, sorprende come principale rivale, offerto a 6,00 per la sua performance fresca. Seguono, appaiati a 7,50, Achille Lauro con “Incoscienti giovani”, una ballad in stile anni ’80, e Irama con “Lentamente”, un brano promettente.

Rocco Hunt, a 9,00, torna a un sound nostalgico simile a quello della sua hit “Nu juorno buono”. Le aspettative per Elodie diminuiscono; la sua proposta elettronica è quotata a 16, insieme a Brunori Sas e Noemi. Più in fondo, con poche chance di successo, ci sono i Modà e Serena Brancale a 100, seguiti da Emis Killa e Rkomi a 200. Marcella Bella chiude la lista a 300.

Con la competizione che si avvicina, l’atmosfera è tesa. Le previsioni di Sisal offrono spunti interessanti, ma sarà la musica a decidere il destino di ciascun artista. Le quote indicate forniscono un quadro delle probabilità di successo dei partecipanti, rendendo il festival ancora più avvincente e ricco di sorprese.