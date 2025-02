SANREMO 2025 – GAIA presenta ‘Rosa dei Venti’, il suo nuovo album

“Chiamo io chiami tu” è il brano con cui Gaia partecipa alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. La canzone esplora l’indecisione e i dubbi che spesso distolgono dall’istinto primordiale. Musicalmente leggera e ballabile, presenta un sottotesto profondo che emerge all’ascolto attento.

Il brano anticipa il nuovo album di Gaia, “Rosa dei venti”, in uscita il 21 marzo 2025. Questo progetto ambizioso e autentico rappresenta una bussola interiore attraverso cui la cantautrice racconta i suoi vent’anni, una fase della vita caratterizzata da incertezze, in cui i venti portano cambiamenti improvvisi. L’album si sviluppa come un diario personale, alternando momenti di riflessione a pura energia, con brani intimi e tracce più dinamiche. Gaia cerca di decifrare le correnti che la guidano, senza perdere di vista se stessa.

Con “Rosa dei venti”, Gaia prosegue il suo percorso artistico, offrendo una narrazione sincera e una ricerca sonora che la porta a esplorare nuove sfumature musicali. Ogni canzone rappresenta un punto cardinale su una mappa personale in continua evoluzione.

In occasione del Festival, il maestro Toquinho si esibirà con Gaia durante la serata delle cover, reinterpretando il celebre brano di Ornella Vanoni “La voglia, la pazzia”, dall’album iconico “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” (1976).

Infine, il 7 maggio 2025 segnerà il tanto atteso ritorno dal vivo di Gaia con un concerto speciale al Fabrique di Milano.