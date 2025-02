SANREMO 2025 – FRANCESCA MICHIELIN: Un Ritorno alle Radici

“Fango in Paradiso” è la canzone che Francesca Michielin ha presentato al Festival di Sanremo, un pezzo d’amore che esplora la fine di una relazione attraverso immagini vivide. Scritto da Francesca, Alessandro Raina e Davide Simonetta, il brano rappresenta un viaggio emotivo in cui si riflette sulla consapevolezza necessaria per chiudere un capitolo e sulla vita di chi si è amato. Francesca ha descritto la canzone come una sorta di “revenge song”, non per vendetta, ma come una forma di accettazione del dolore. Per lei il festival rappresenta un ritorno a casa e un’opportunità di crescita che si rinnova ogni anno.

Quest’anno, la presenza di sua madre al festival ha reso l’esperienza ancora più significativa, mentre ha condiviso che suo padre ha espresso per la prima volta apprezzamento per la sua esibizione. La canzone è stata scritta in un momento di difficoltà personale, esprimendo emozioni intense e la necessità di affrontare l’imperfezione come una forma di bellezza. Francesca ha affrontato sfide fisiche a causa di problemi di salute, da cui è emersa più forte e consapevole.

Il trentesimo compleanno rappresenta un’importante trasformazione nella sua vita, culminando in un grande concerto all’Arena di Verona. Durante il festival, ha omaggiato Cesare Cremonini, un artista che ha influenzato il suo percorso. Infine, si sente rinnovata e pronta a intraprendere un nuovo progetto musicale in arrivo. Il videoclip di “Fango in Paradiso”, diretto da Borotalco TV, riflette le alti e bassi delle relazioni attraverso un gioco di immagini e momenti significativi, con un’ironia rappresentata dalla presenza di Fernando Alonso come autista.