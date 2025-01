SANREMO 2025 – FRANCESCA MICHIELIN: Abbraccio l’Imperfezione nel “Fango in Paradiso”

Francesca Michielin partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano “Fango in Paradiso”, che segna una nuova evoluzione musicale per l’artista. Questa ballata d’amore, caratterizzata da un forte impatto emotivo, esprime il desiderio di rinascita dopo la fine di una relazione, offrendo una visione della cosiddetta “revenge song”. Michielin ha condiviso il processo creativo dietro il brano, evidenziando come è nato in un periodo di riflessione profonda. La canzone tocca temi universali che emergono nelle varie fasi della vita, rivolgendo un messaggio di conforto anche a generazioni diverse dalla sua.

Nel suo approccio alla scrittura musicale, Francesca sottolinea l’importanza di essere ispirati ma anche di lavorare con costanza. Fonda il suo lavoro su collaborazioni artistiche significative e porta in studio le proprie idee, trasformandole in opere concrete. Durante il Festival, si esibirà con Rkomi in una reinterpretazione di “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini, celebrando anche l’icona Ginger Rogers.

Per il 2025, Francesca festeggerà il suo trentesimo compleanno e il decimo anniversario della sua hit “L’amore esiste”. Per celebrare questi eventi, pubblicherà una nuova versione del brano, arricchita dalla produzione di okgiorgio. La canzone, considerata fondamentale nella sua carriera, rappresenta un inno all’amore in tutte le sue forme, sottolineando l’importanza di ogni tipo di amore, specialmente in tempi difficili.