Sanremo 2025: Ema Stokholma lascia lo studio, ecco il motivo

A pochi giorni dalla conclusione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, emergono alcuni retroscena interessanti, tra cui la reazione della speaker Ema Stokholma alla classifica finale. La kermesse, condotta da Carlo Conti, ha suscitato opinioni contrastanti, in particolare sulla Top 5, composta esclusivamente da artisti maschili. Questo risultato ha lasciato molti a bocca aperta, considerando che c’erano diversi contributi femminili meritevoli di una menzione, come la celebre Giorgia.

Ema Stokholma, presente a Sanremo come conduttrice di Rai Radio 2, ha manifestato il suo disappunto durante la diretta, abbandonando lo studio per alcuni istanti dopo l’annuncio della classifica. Ha espresso chiaramente la sua rabbia per l’assenza di donne nella Top 5, evidenziando che, nonostante le canzoni femminili meritassero un riconoscimento, la classifica non rifletteva questa realtà. “Non c’è neanche una donna in questa classifica… Sono molto arrabbiata,” ha dichiarato, lasciando il suo collega Gino Castaldo senza parole.

Partcolare attenzione è stata posta sull’assenza di Giorgia, che nella competizione ha ricevuto consensi elevati. La sua esclusione dalla Top 5, dove ha conquistato solo il sesto posto, ha generato polemiche tra i fan e ha acceso ulteriormente il dibattito sulle scelte di classifica del Festival. La reazione di Ema Stokholma ha rispecchiato il sentimento di molti spettatori riguardo a una rappresentanza femminile nel panorama musicale, che, come dimostrato, è stata trascurata in questa edizione.