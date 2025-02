SANREMO 2025 – ELODIE: Per essere libera, rimango fedele a me stessa

Elodie ha partecipato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, presentando il suo inedito “Dimenticarsi alle 7”, scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa artista. Il brano unisce la tradizione musicale italiana a influenze elettroniche, raccontando le complessità di una storia d’amore difficile e il momento in cui il dolore svanisce, portando a una nuova consapevolezza. Il titolo allude a una specifica ora del mattino, simbolo di un tentativo di dimenticare qualcuno dopo una notte intensa.

Elodie ha enfatizzato l’importanza di Sanremo nella sua carriera, descrivendolo come un palco magico che le ha permesso di esprimere la sua autenticità e creare un forte legame con il pubblico. La sua esperienza al Teatro Ariston è caratterizzata da emozioni contrastanti, dove si sente sia potente che vulnerabile. L’artista ha dichiarato che la musica per lei è un mezzo di espressione autentica, e non ha paura di mostrare la sua fragilità.

Parlando della moda, Elodie ha evidenziato come questa sia una forma di espressione che accompagna la sua musica, amplificando il messaggio delle sue canzoni. Ha affrontato la sfida di restare fedele a se stessa, superando il desiderio di compiacere gli altri. Il suo nuovo album riflette un percorso di crescita e contiene brani che esplorano amore, forza e vulnerabilità.

Infine, Elodie si esibirà insieme ad Achille Lauro durante la serata delle cover, omaggiando Roma, e ha rivelato che il videoclip di “Dimenticarsi alle 7” esplora il desiderio di approvazione in una narrazione intensa che tocca temi di ossessione e vulnerabilità.