Sanremo 2025: Duran Duran e il Nostro Segreto di Musica, Divertimento e Uguaglianza

I Duran Duran sono a Sanremo per esibirsi come super ospiti per la quinta volta. Durante l’incontro con i giornalisti, hanno condiviso la loro passione per la musica e l’importanza di portare gioia sul palco. Ricordano la loro prima partecipazione, quando erano già famosi ma non così tanto, e Simon racconta un aneddoto divertente riguardo a un infortunio subito durante il primo festival. Parlando dell’atmosfera attuale, affermano che è altrettanto interessante come negli anni ’80, grazie all’interesse che continua a circondare il Festival.

Rivelano i segreti del loro lungo successo, che si basano sull’amore per la musica, sul divertirsi insieme e sulla condivisione equa dei guadagni. Si dichiarano fan dei Måneskin, evidenziando l’orgoglio di avere un gruppo talentuoso in Italia. Sono entusiasti di tornare in tour nel paese, con tappe in location iconiche come Roma, Bari e Milano, dove hanno in programma sorprese per i fan.

Discutono anche i cambiamenti dell’industria musicale, sottolineando l’importanza dello streaming per le nuove generazioni. Sviluppano il tema della musica prodotta con l’intelligenza artificiale, esprimendo preoccupazione per la mancanza di royalties per gli artisti. Recentemente inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame, i Duran Duran continuano a lasciare un segno indelebile nella musica, avendo venduto oltre 100 milioni di dischi e realizzato brani iconici. La vendita dei biglietti per il loro tour italiano inizierà il 24 gennaio 2025.