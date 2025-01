SANREMO 2025: Duetti e Premi alla Carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti

Carlo Conti ha presentato al Tg1 le novità del prossimo Festival di Sanremo, svelando l’elenco dei duetti previsti per il 14 febbraio e annunciando premi alla carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti. I duetti includono artisti di fama come Bresh e Cristiano De André con “Creuza de mä”, Brunori Sas e altri con “L’anno che verrà”, e diverse altre collaborazioni tra cui Clara e Il Volo che interpreteranno “The Sound of Silence”, ed Emis Killa con Lazza su “100 messaggi”. Altri duetti notevoli includono Fedez e Marco Masini, Elodie e Achille Lauro, e Giorgia e Annalisa. La lista prosegue con artisti come Irama, Arisa, Joan Thiele e Frah Quintale, fino a Willie Peyote e Ditonellapiaga.

Le serate del festival vedranno diverse co-conduttrici: nella prima serata ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nella seconda serata, Carlo sarà affiancato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La terza serata sarà animata da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La quarta serata, dedicata alle cover, avrà come co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood. Infine, nella serata di chiusura, Carlo e Alessandro Cattelan saranno accompagnati da Alessia Marcuzzi. Questo festival promette di essere ricco di emozioni e sorprese, con una forte presenza di artisti consolidati e nuove proposte musicali.