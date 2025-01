SANREMO 2025: DAMIANO DAVID ARTISTA OSPITE DELLA SECONDA SERATA

Il Festival condotto da Carlo Conti prevede una serie di ospiti e co-conduttori per le diverse serate. La prima serata avrà come ospite Jovanotti, mentre mercoledì 12 febbraio sarà presente Damiano David. Carlo Conti si esibirà da solo nella prima serata, dove tutti i trenta artisti in gara si esibiranno. È possibile che sia affiancato da due amici storici se riuscirà a convincerli.

Nella seconda serata, Carlo sarà affiancato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La terza serata avrà come protagoniste Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La quarta serata, dedicata alle cover, vedrà la partecipazione di Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori. Infine, nella serata conclusiva, Carlo e Alessandro Cattelan saranno affiancati da Alessia Marcuzzi.

Il Festival promette di essere un evento ricco di musica e intrattenimento, con una varietà di artisti e ospiti che apporteranno il loro talento e carisma, assicurando un’ottima esperienza per il pubblico.