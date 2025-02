Sanremo 2025: Da Domani Inizia la Competizione – Guida all’Evento

Tutto è pronto a Sanremo per la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che inizierà domani sera. Con 29 canzoni in gara, il palco del Teatro Ariston ospiterà sia giovani artisti che nomi con anni di carriera. Il conduttore Carlo Conti ha scelto un’impostazione corale, citando Ezio Bosso, e ha reso omaggio a Ernesto Assente. Antonella Clerici e Gerry Scotti co-condurranno la prima serata, mentre altri co-conduttori si susseguiranno nelle serate successive. Quest’anno non ci saranno monologhi; si trasmetteranno messaggi attraverso la musica, inclusa una versione speciale di “Imagine” di John Lennon, dedicata alla pace.

Tra gli artisti in gara ci sono nomi come Achille Lauro, Elodie, Fedez e Giorgia. La quarta serata sarà dedicata alle cover, scelte con il Direttore Artistico. I quattro talenti emergenti selezionati da Sanremo Giovani 2024 parteciperanno nella sezione Nuove Proposte. Sono previsti ospiti di spicco, tra cui Noa, Mira Awad e Jovanotti, e il ritorno dei Duran Duran.

Il Festival sarà accompagnato da iniziative collaterali: il PrimaFestival e il Dopofestival, con commenti e sketch comici. Rai Radio2 seguirà l’evento da diverse location, mentre RaiPlay offrirà contenuti in diretta e on demand. In aggiunta, il Festival sarà accessibile con sottotitolazione e audiodescrizioni. Le esibizioni si estenderanno anche nelle piazze e sul mare, rendendo l’evento un celebrare festoso e inclusivo. Inoltre, verranno implementate soluzioni ecologiche per ridurre gli sprechi. La sfilata dei cantanti sul red carpet avrà luogo questa sera.