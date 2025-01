Sanremo 2025: Conti Rinnova e Recluta Gerry Scotti e Antonella Clerici

Il Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio, si preannuncia ricco di novità. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha ottenuto l’approvazione di Mediaset per avere Gerry Scotti come co-conduttore della prima serata al fianco di Antonella Clerici. Questa notizia, confermata dopo vari rumors, segna un momento storico poiché Mediaset solitamente non concede i suoi conduttori ad altre reti. La presenza di Scotti, noto volto di Canale 5, al Festival rappresenta una significativa apertura, dato che Conti era già riuscito in passato a portare Maria De Filippi sul palco dell’Ariston.

Le aspettative per il Festival sono elevate grazie anche alla conferma di Jovanotti, che promette uno spettacolo unico. L’arrivo di Scotti e Clerici insieme, dopo vecchi attriti legati a format simili nei rispettivi programmi, offre un’occasione per riappacificarsi e lavorare insieme in un contesto festoso. Conti, con questo mix di ospiti, punta a garantire un evento spettacolare in grado di competere con le edizioni di Amadeus.

Mentre il Festival si avvicina, l’entusiasmo cresce tra gli appassionati, chissà se Conti riuscirà a soddisfare tutte le aspettative. Gli spettatori sono in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul programma e sul cast, mentre la kermesse continua a prendere forma con il passare dei giorni.