Sanremo 2025: Confusione sulle Immagini dei Cantanti – Cosa Non Quadra

Lo scatto ufficiale di “Tv Sorrisi e Canzoni” per Sanremo 2025 ha sollevato polemiche online. Mancano diversi artisti, tra cui Guè Pequeno, e Fedez è stato inserito al posto di Emis Killa. Inoltre, due cantanti, Clara ed Elodie, appaiono ritoccate, con Clara che sembra avere sei dita nella mano sinistra, scatenando dubbi e ironie sui social. Clara ha smentito il ritocco affermando di avere solo cinque dita, evidenziando che si trattava di un effetto ottico. D’altra parte, per Elodie sono circolate immagini che la mostrano con sette dita, ma queste si sono rivelate fotomontaggi, poiché nella foto ufficiale le sue mani sembrano normali.

Le discrepanze non finiscono qui: confrontando la foto ufficiale con le immagini del backstage, si nota l’assenza di Francesco Gabbani, Massimo Ranieri, Olly e, appunto, Guè Pequeno, tutti aggiunti durante la fase di editing. Emis Killa ha abbandonato il Festival per problemi legali, e Fedez è stato rapidamente collocato nella foto, accanto ad Achille Lauro e Tony Effe, creando una situazione insolita. Queste stranezze hanno portato a un dibattito acceso tra i fan e i media, evidenziando le difficoltà di presentazione delle celebrità in eventi così seguiti come il Festival di Sanremo. L’immagine ufficiale ha di fatto suscitato abbastanza curiosità e speculazioni, rendendo il tutto ulteriormente interessante in vista dell’evento.